Magazine O teatro no acontecimento pelo gerúndio

Fernanda Cunha, professora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG Fato irrefutável é a vida se desenrolando no palco virtual sob o paradigma do cenário presente: a pandemia. Cenário nada fictício, que expõe a estética da vida sendo reinventada pela arte do cotidiano, cuja cena acena ao vigor da incerteza, que, indócil, busca pela estabilidade e, p...