Magazine O talento de Jane Seymour

Ela nasceu Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg, mas é conhecida como Jane Seymour, atriz britânica que comemora seus 69 anos de idade nesta segunda-feira. Sua estreia nos cinemas foi no drama biográfico As Garras do Leão, coprodução Reino Unido e EUA de 1972. Mas foi no ano seguinte, como a vidente Soliteire de Com 007 Viva e Deixe Morrer que Jane se notabilizou...