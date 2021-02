Magazine O sul do Brasil cenografado

A cidade cenográfica de A Vida da Gente foi projetada para ser dividida entre Porto Alegre e Gramado, onde a trama se passa. Na ocasião das gravações, a equipe de cenografia construiu uma área comercial inspirada no bairro Moinhos de Vento, de Porto Alegre. Para Gramado, a equipe priorizou a arquitetura europeia do local, assim como um paisagismo bem típico, com heras,...