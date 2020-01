Se pelo Twitter a Netflix parece aquele seu primo afrontoso que tem um meme ou uma resposta engraçadinha para tudo, na vida real ela está mais para o estrategista Frank Underwood, da série House of Cards. Prova disso é que em 2019 a empresa se armou até os dentes, reuniu seus melhores soldados e foi para a guerra, investindo pesado na renovação do catálogo. O resultado? Mais de 30 indicações ao Globo de Ouro 2020, sendo sete nas principais categorias - Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Série de TV.

Mas apesar do bom momento, a batalha não está ganha. Na disputa pelas estatuetas e pelo reconhecimento da crítica especializada, estão nomes icônicos como Quentin Tarantino e Pedro Almodóvar, além do badalado Bong Joon-ho e de Noah Baumbach, queridinho na cena indie. Os vencedores serão conhecidos amanhã à noite, durante a 77ª edição da festa, que será realizada, a partir das 20 horas, no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles. No Brasil, a cerimônia será transmitida pelos canais pagos TNT e NBC.

Entre os destaques da premiação, na categoria Melhor Filme Drama, estão Dois Papas (Netflix), drama dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles (Cidade de Deus), e O Irlandês (Netflix), novo longa de Martin Scorsese. Enquanto o primeiro vem sendo celebrado pelo grande público, por conta da narrativa cativante e, por vezes, bem humorada, o segundo está entre os assuntos mais comentados pela crítica. Há quem diga, inclusive, que se trata de um dos melhores trabalhos da impecável carreira de Scorsese.

Dois Papas retrata a relação entre Bento 16 e o cardeal Bergoglio (Papa Francisco), antes do primeiro abdicar de seu mandato. Estrelado por Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, o longa expõe a oposição histórica entre tradicionalistas e adeptos de uma Igreja mais aberta. Já O Irlandês, uma consequência da trilogia composta por Caminhos Perigosos, Os Bons Companheiros e Cassino, acompanha a vida de Frank Sheeran (Robert De Niro), ao lado do mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci) e do sindicalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Violento e sensível

Facilmente classificado como uma obra-prima, o longa O Irlandês reforça a vitalidade criativa de Scorsese que em novembro passado completou 77 anos. Desta vez, o menino subversivo de O Lobo de Wall Street (2013) e o jovem questionador de Silêncio (2016) deram espaço para um cineasta agridoce, menos violento, mais humano e um tanto quanto amável. Como se não bastasse o primor da direção e do roteiro, o fato de o diretor ter reunido Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino já valeria a estatueta.

Ao lado desta ode ao cinema, também concorrem como melhor filme de drama o bélico 1917, de Sam Mendes; o elogiado Coringa, de Todd Phillips; e o sensível História de um Casamento (Netflix), de Noah Baumbach. Esse último, seja pela sutileza cirúrgica ou pela brilhante oscilação de tons, pode acabar diminuindo o charme do longa que deu ao vilão de Gotham City uma história singular no universo dos filmes de heróis. É que Baumbach fala de casamento e separação com a mesma intensidade, ternura e comprometimento. Um verdadeiro presente.

De qualquer forma o júri responsável pelas indicações do Globo de Ouro, mostrou que reconhece a importância do trabalho feito por Todd Phillips, num universo cujo alívio cômico vem substituindo roteiros complexos e bem escritos. Prova disso é que o cineasta também concorre na categoria Melhor Diretor. Ao lado dele, Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (O Irlandês), Bong Joon-ho (Parasita) e Quentin Tarantino (Era uma Vez em Hollywood). Se esse último declarou seu amor pelo cinema no longa que é o mais maduro de sua carreira, Bong Joon-ho fez o impossível: foi da comédia ao terror, num passeio metalinguístico que abraça o drama social. Certamente levará a estatueta para casa.

O diretor sul-coreano também concorre na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. Ao lado de Parasita aparecem os filmes Os Miseráveis, do francês Ladj Ly; A Despedida, da chinesa Lulu Wang; Retrato de Uma Jovem em Chamas, da francesa Céline Sciamma; e Dor e Glória, mais recente trabalho de Pedro Almodóvar. No longa, o menos colorido e engraçado da carreira do espanhol, ele leva para a tela uma semibiografia bonita e melancólica, que apesar de contundente parece não ter chances diante do cinema que esta está sendo feito no oriente.