Magazine O sonho não acabou

Sobre a ponte que atravessa o Rio do Bugre, pertinho de sua barra com o Rio Vermelho, João Gonçalves Pinheiro, 92, mostra onde um dia procurou e encontrou riquezas, onde cavou na esperança de achar a sorte grande em forma de um metal precioso. “Aqui a gente fazia o garimpo, nesses barrancos aqui. Era puro garimpeiro na minha época. Depois proibiram por causa do meio ambi...