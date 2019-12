Magazine O som múltiplo de Ana Frango Elétrico, revelação do ano na categoria música popular da APCA

É com uma música chamada Saudade, palavra tão brasileira, que Ana Frango Elétrico abre o segundo disco, Little Electric Chicken Heart. O som da cantora e compositora carioca, no entanto, expande as fronteiras de tempo e espaço. Pode ter toques das canções classudas de Burt Bacharach e guitarras alucinadas inspiradas no indie rock atual. Essa mistura vem chamando a aten...