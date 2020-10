Magazine O ser Bukowski

A cena é chocante. No meio de uma entrevista para a TV, o escritor Charles Bukowski começa a se desentender com sua segunda esposa, Linda Lee, que estava sentada ao seu lado em um sofá. Visivelmente alcoolizado, ele aumenta o tom da discordância quando, de repente, desfere um chute na mulher. Em seguida, tenta acertá-la outra vez com um soco, enquanto pergunta quem ela pens...