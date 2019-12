Magazine 'O segredo é a união', diz Gusttavo Lima sobre parcerias musicais A declaração foi dada durante o lançamento do DVD O Embaixador in Cariri, em São Paulo (SP) na quinta-feira (12)

Apesar dos boatos de brigas entre famosos na música sertaneja, Gusttavo Lima, que sempre tem o seu nome envolvido nas polêmicas, prega a paz. “Quanto mais os cantores estiverem unidos, mais vamos conseguir prolongar essa liderança”, comentou o cantor, que dominou as paradas de 2019. A declaração foi dada durante o lançamento do DVD O Embaixador in Cariri, em São Paulo (...