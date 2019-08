Magazine “O rock nunca morreu”, garante o Titã Sérgio Brito

Os Titãs surgiram no momento em que o rock dominava o mercado na década de 1980. O declínio começou nos anos 90, quando o gênero perdeu espaço para o axé e pagode e mais tarde para o sertanejo e o funk. Para Sérgio Britto, a queda foi algo natural. “O samba já foi enterrado várias vezes e depois voltou com força. As coisas cansam também e gêneros que predominam numa ép...