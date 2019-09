Magazine O rock está longe de morrer

Jack White carrega consigo muitas faces, mas em uma entrevista é possível captar nas suas palavras que suas faces não são fruto de preciosismo, falsidade ou mentiras. Pelo contrário, há no seu tom de voz um profundo amor pela música – aspecto que o ajudou a se transformar em um dos músicos mais admirados do mundo pop do século 21. Ele tem data para pisar no Brasil: di...