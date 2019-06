Magazine “O rock continua forte”, diz cantor

Que o rock perdeu espaço no mainstream desde o fim dos anos 1990 não é novidade nenhuma. O domínio do sertanejo e do funk é quase absoluto nas plataformas digitais e em programas de TV. Para Dinho Ouro Preto, o momento é para não se lamentar. “O Brasil e sua cultura popular é definida pela diversidade. Aqui se faz de tudo. E há espaço para todos. Olho em volta de mim e...