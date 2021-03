Magazine Após um ano, novela 'Salve-se Quem Puder' está de volta na Globo Novela das sete começa a ser reexibida desde o primeiro capítulo, marcando a retomada da história escrita por Daniel Ortiz que foi interrompida em função da pandemia

Após um ano, Salve-se Quem Puder está de volta no horário das sete. Nesta segunda-feira, a trama começa a ser reexibida desde o primeiro capítulo, marcando a retomada da história escrita por Daniel Ortiz que foi interrompida em função da pandemia. Com as gravações finalizadas em dezembro de 2020, agora o público terá a oportunidade de se reconectar com a história ...