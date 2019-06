Magazine O Rei Leão: Iza vai dublar Nala, e Ícaro Silva será Simba em versão brasileira Dupla foi anunciada pela Disney para fazer os papéis de Nala e Simba na versão brasileira do filme; Beyoncé e Donald Glover fizeram a dublagem em inglês

A cantora Iza e o ator Ícaro Silva foram os escolhidos para fazer as vozes dos personagens principais do remake de O Rei Leão, que estreia nos cinemas no dia 18 de julho. Beyoncé e Donald Glover fazem a dublagem original, no filme dirigido por Jon Favreau (Homem de Ferro).