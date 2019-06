Magazine O rei de Havana: autor cubano Pedro Juan Gutiérrez fala da obra intensa que retrata seu país

A rotina atual do escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez é bem diferente daquela, mesclando os gêneros autobiografia e romance, que descreve em seu livro de maior destaque, Trilogia Suja de Havana. Retrato realista de uma Cuba mergulhada na miséria após o fim da União Soviética – que auxiliava a ilha comunista comandada com mão de ferro por Fidel Castro –, a obra é uma via...