Magazine O rei das panelas

Difícil entrar na Loja do Dedé e não sair com alguma coisa na sacola. O baiano Divino de Souza, o Dedé, 53 anos, sabe negociar como poucos. “Tenho essa panela natural, de alumínio batido, mas também tenho essa outra aqui, usinada, fabricada no torno. Agora, se você quer mesmo algo diferenciado, precisa ter essa com revestimento de cerâmica, antiaderente, limpa com papel...