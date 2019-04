Com tantas vantagens, não faltam motivos para que o rei da festa junina seja celebrado o ano todo. Em Goiás, festivais gastronômicos e eventos que trazem o milho como grande homenageado já conquistaram lugar cativo junot ao público. É o caso, por exemplo, da Festa do Milho, em Jataí, do Festival Chica Doida, em Quirinópolis, e do Festival Gastronômico do Cerrado, em Santo Antônio de Goiás – este já tem data definida e promete reunir no Parque de Exposições da cidade, entre os dias 26 e 30, o melhor da culinária goiana, com destaque especial para os pratos feitos à base de milho. O evento, que tem entrada franca, conta ainda com atrações artísticas, shows ao vivo e apresentações culturais.