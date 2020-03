Magazine O que vem por aí! Confira alguns destaques da programação do Centro Cultural UFG no primeiro semestre

Debaixo da gameleiraA doutora e performer Maria Ângela de Ambrosis amplifica a relação entre cidade, árvore e objeto com o espetáculo Não Posso Esquecer, nos dias 12 de 13, às 20 horas. A peça tem entrada gratuita e faz um mergulho no corpo e força feminina. Sombrou DúvidaDepois da turnê pela Europa, a banda Boogarins apresenta no dia 28, às 20 ...