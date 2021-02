Magazine O que posso oferecer para o meu cachorro? Algumas frutas e legumes estão liberadas para o seu cão, sejam picadinhos ou no formato de sorvetes e picolés. Atenção para o que pode ser perigoso e o que pode oferecer:

PermitidosBanana Kiwi Abacaxi Morango Melão Melancia Mamão Tomate Beterraba Cenoura Abóbora Chuchu Brócolis Pode, mas com atençãoLaranja (alto teor de frutose; ofereça com moderação) Maçã, caqui, pêra, pêssego (remova sempre as sementes/caroço) ProibidasUva e uva passa (chances de causar insuficiência re...