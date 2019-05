Magazine O que pode e o que não pode Segundo levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, em 2018 o órgão puniu mais youtubers, instragrammers e produtores de conteúdo do que marcas anunciantes. Confira as dicas do advogado, especialista em Direito do Entretenimento, Beline Nogueira Barros para não passar vergonha nem ter de responder a um processo:

- Deixe claro que se trata de uma publicidade - Utilize as hashtags #publi ou #ad tanto no feed quanto no storie - Coloque a hashtag em um lugar de destaque, de preferência sozinha - Se preferir, acrescente acima da foto a expressão “parceria paga com” - Fique atento ao fazer um post emitindo opinião sobre um “recebido” ...