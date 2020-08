Magazine O que fiz na quarentena: pessoas revelam atividades e aprendizados adquiridos durante a pandemia Psicóloga explica porém que os mecanismos de defesa de cada um é diferente. Há quem consiga encontrar hobbies e atividades prazerosas, visando o próprio bem-estar; outros, podem se ver paralisados

Priscila Carleto, de 28 anos, é acupunturista e estudante de Pedagogia. Mineira de Uberlândia, mudou-se há pouco mais de um ano para Goiânia com o marido, ambos iniciando novas fases da vida profissional. Em março, a vida de ambos deu mais uma reviravolta com o início do isolamento social, mas Priscila deixa claro que soube tirar proveito do momento: além de estudar...