O que fazer quando a história da sua série favorita já estampou capas de jornais?

Magazine

Para os cinéfilos mais exigentes, o mundo divide-se entre quem ama e quem odeia spoiler. No caso das produções baseadas em fatos reais, o grande problema é que o desfecho da história já esteve, em outro momento, nas capas dos jornais. Na melhor das hipóteses, é possível descobrir o futuro do mocinho ou do vilão com uma simples googlada.Levante a mão, por exemplo, quem foi ao cinema assistir ...