Magazine O que fazer?

COMER É possível passear por Piri apenas saboreando as comidas típicas de Goiás: pamonha à moda ou de doce, empadão goiano, galinhada com pequi feito no fogão a lenha. Restaurantes, bistrôs, bares e lanchonetes, o que não falta é opção na hora de matar a fome. REZAR Com diversas igrejas seculares, Pirenópolis apresenta um turismo religioso muito intenso, c...