Magazine O quê fazer se o seu filhote é da turma que torce o nariz para a comida?

Mãe do pequeno Álvaro, 7 anos, a nutricionista Ana Luisa Leão, 27, coloca abaixo a máxima “casa de ferreiro, espeto de pau”. A profissional garante que pratica no dia a dia tudo aquilo que ensina aos pacientes. “Minha meta é montar a lancheira da forma mais natural possível. É claro, que muitas vezes o cardápio não sai como planejei, mas faz parte do processo entender q...