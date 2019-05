Magazine "O protagonista sem dúvida é o professor", diz comediante Diogo Almeida Antes de embarcar para Goiânia, o humorista Diogo Almeida falou ao POPULAR. Confira:

Como foi trocar a sala de aula pelo stand-up?Confesso que foi bem legal, mas mesmo sempre fiz da sala de aula um palco, tentava dar uma aula com bom humor. Depois que passei a ficar integralmente nos palcos me sinto muito feliz, até porque me sinto muito realizado em levar alegria aos professores. Quando percebeu que os casos de sala de aula renderiam ...