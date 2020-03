Magazine O primeiro arraial No encontro dos rios Vermelho e do Bugre, Bartolomeu Bueno da Silva abriu uma de suas primeiras lavras para explorar ouro. Nascia o Arraial da Barra, primeiro povoado de Goiás

Dona Maria de Almeida da Silva tem 93 anos e deu à luz 11 filhos. “Todos eles criados aqui na Barra”, esclarece, com uma vitalidade incomum para a uma senhora de sua idade. “Já me esqueci quantos anos eu moro aqui”, admite. Sempre no mesmo lugar. Sua casa, que já passou por muitas reformas e mudanças no decorrer das décadas, fica colada ao muro do cemitério q...