Magazine “O presidente está competindo com os humoristas”, defende Jovane Nunes

“O presidente está competindo com os humoristas”, define o ator Jovane Nunes, da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, sobre como é fazer humor nos tempos de Jair Bolsonaro. “Todos os dias ele faz uma piada nova e uma loucura nova. Mas isso acontece porque a política sempre foi um prato cheio para nós do grupo. Sendo assim, aproveitamos tudo e colocamos na peça. É certeza abs...