Magazine O POPULAR registrou em imagens o mais novo atrativo de Pirenópolis: passeio de balão Os casarões históricos, as ruas de pedra, as linhas das serras que cercam a cidade. Lá de cima, bem do alto, é possível enxergar como Pirenópolis nasceu e cresceu no meio do Parque Estadual da Serra dos Pireneus

Dar uma volta no Centro Histórico de Pirenópolis, pegar uma tarde de sol em alguma cachoeira da região, comer pamonha na Rua Direita, conhecer as inúmeras igrejas seculares da cidade, passear na Rua do Lazer. São inúmeros os motivos para passar o final de semana na charmosa Pirenópolis, destino predileto de muitos goianos que enxergam no local a possibilidade de fa...