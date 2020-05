Magazine O POPULAR preparou lista com filmes para curtir em casa com os filhos Em tempos de pandemia e isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus, os serviços de streaming têm sido grandes aliados na hora de consumir entretenimento

Um filme com toda família no domingo é um daqueles programas que não tem como errar. Em tempos de pandemia e isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus, os serviços de streaming têm sido grandes aliados na hora de consumir entretenimento. Prepare a pipoca porque tem opções que vão de Space Jam: O Jogo do Século, de 1996, ao lançamento O Menino que Descobriu o...