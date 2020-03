Em meio às recomendações dos profissionais de saúde de se permanecer em casa o máximo possível e a busca de opções de lazer que não envolvam sair do conforto do lar, tem algo que pode acalentar: o que não falta é livro para ler. Para quem está procurando recomendações de títulos para aumentar a lista de leitura, O POPULAR selecionou cinco livros de autores e editoras locais que foram lançados no último ano. Tem poesia, contos, crônicas, romance e livro-reportagem – todos com indicação de como comprar on-line, para adquirir sem sair de casa. Confira: