O POPULAR presenteia seus leitores, para comemorar seus 83 anos de existência, o e-book A Força da Palavra. O livro, que poderá ser acessado gratuitamente e é lançado nesta segunda-feira, 12, traz 48 textos de 16 cronistas do jornal, em retratos variados quanto a temas e estilos sobre os tempos atuais, sobre assuntos cotidianos, sobre os desafios da existência humana, sobre as relações que são estabelecidas e geram ações e reações que alteram o fluxo da vida.

Na lista dos cronistas incluídos no livro, estão as autoras Maria José Silveira, Maria Lúcia Félix de Souza, Cássia Fernandes, Adelice Silveira e Lena Castello Branco; os escritores André de Leones, Edival Lourenço, Flávio Carneiro, Leon Rabelo, Lucão e Gustavo Palmeira; e os jornalistas Fabrício Cardoso, Silvana Bittencourt, Karla Jaime, Fabrícia Hamu e Rogério Borges. São textos publicados nos últimos dez anos no jornal e que, além de comentarem os contextos mais atuais, também fazem registros relevantes do passado.

Clique aqui e acesse nosso livro A Força da Palavra

Dessa forma, o POPULAR ressalta a importância da crônica no jornalismo em geral e no jornal em particular, revelando o quanto esse gênero continua a mobilizar seus leitores, a acionar seus sentimentos e recordações, a envolvê-los em um momento prazeroso de leitura.



Nos seus 83 anos de circulação, o principal jornal de Goiás sempre abriu espaço nobre para as crônicas, contando com times de primeira linha para entregar textos diferenciados. O e-book mostra isso e não poderia haver um presente melhor para celebrar seu aniversário.