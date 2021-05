O POPULAR lança o e-book 70 Anos da TV no Brasil, material que resgata a história, a evolução e as inovações da televisão desde a criação da primeira emissora no País. O dia 18 de setembro de 1950 é um marco na história da comunicação, dia em que a TV Tupi realizava a transmissão pioneira e inaugurava a primeira estação televisiva da América Latina. Os leitores podem acessar gratuitamente o livro que reúne as 10 reportagens da série especial publicada quinzenalmente no jornal entre os meses de maio e setembro de 2020. Clique aqui e baixe gratuitamente o Ebook 70 anos da TV no Brasil.

Assinadas pelo jornalista Rogério Borges, as reportagens trazem o que havia de mais singular dentro de cada temática escolhida para contar a história da televisão brasileira. "Escolhemos alguns assuntos interessantes e populares, por gêneros de programas como jornalístico, esporte, humor e novelas, mas também pela maneira como a TV brasileira entrou na vida das pessoas, como influenciou na moda, mentalidade e comportamento, e como pautou assuntos importantes", comenta.

A ideia surgiu em um período pré-pandemia, com as pesquisas iniciadas no início do ano passado. Com a ajuda do acervo do Cedoc, do jornal O Popular, entrevistas com pesquisadores da história e com críticos de renome nacional da TV, compreendeu-se a dimensão do material que poderia ser produzido. A reportagem que abre a série mostra as mudanças tecnológicas da televisão nos últimos 70 anos. "Falamos com o pessoal da TV Anhanguera, uma emissora que está sempre na vanguarda dessas inovações tecnológicas. Foi uma das primeiras a implantar a TV digital no Brasil", destaca Rogério.

Com o lançamento do e-book, o POPULAR registra momentos importantes para a consolidação da TV no País, destaca figuras e ícones fundamentais da telinha e conta a história da televisão em Goiás. "O que acho mais interessante dessa série que virou e-book é que é um registro do País, de como mudamos nossa maneira de pensar, os períodos políticos pelos quais passamos. Como fizemos da televisão um agente importante no funcionamento da sociedade brasileira", ressalta. "E agora, em plena transformação, faz um registro e aponta para o que o futuro reserva para esse veículo", continua.

O material reforça a televisão como um espaço em que muitas vozes, expressões e culturas do País e restante do mundo ingressam nas nossas casas todos os dias. Os leitores podem acompanhar como a TV influenciou a música, o cinema e a literatura e vice versa, ajudando na popularização da cultura no Brasil, além de compreender o papel de propagadora de roupas e penteados ao longo dos anos.

Momentos históricos, que foram acompanhados pelos brasileiros através das transmissões televisivas, também ganham destaque no livro. "É um registro de como vimos nossas conquistas no esporte, como choramos nossas tragédias através dela e de como adotamos os ídolos da televisão", ressalta.

A TV em Goiás

O e-book reitera o pioneirismo tecnológico e das produções realizadas em Goiás. Entre elas, Rogério destaca a produção de telenovelas pela TV Anhanguera, fato pouco conhecido por parte dos goianos. "Tivemos ainda programa de auditório no maior estilo Chacrinha, na época comandado pelo Coronel Hipopota. Magda Santos fazia um programa infantil muito antes de os programas infantis serem tão populares no restante do País, chamado O Mundo É das Crianças", comenta o jornalista.

A Juventude Comanda e Frutos da Terra, programas com seus estilos distintos, abriram espaço e ajudaram a valorizar os artistas locais. Entre os entrevistados, pessoas que foram testemunhas desses momentos históricos, como o jornalista Jackson Abrão, um dos primeiros jornalistas da TV Anhanguera e um dos mais experientes do nosso Estado. "Ele ajudou a montar a TV e a contar um pouco sobre a evolução do jornalismo na televisão", destaca.

Serviço

