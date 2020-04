A intensidade e paixão do povo espanhol são refletidas em suas produções cinematográficas. As cores fortes de Pedro Almodóvar, diretor de comédias saborosas como Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos (1989) e de dramas consistentes que lhe renderam o Oscar como Tudo sobre Minha Mãe (1998) e Fale com Ela (2002), ainda são as mais conhecidas do cinema espanhol. O POPULAR selecionou quatro filmes disponíveis nos serviços de streaming que vão agradar em cheio quem quer conhecer um pouco mais do cinema da Espanha.