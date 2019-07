Magazine O poeta, o sambista, o feminino

Com os versos de João Cabral de Melo Neto, Chico Buarque fez com que Morte e Vida Severina também fosse um marco na música. Com a lírica e o humor de Oswald de Andrade, criou um samba envolvente em Pagodspell. Com a imagem de encanamento ligada à morte dada por Guimarães Rosa, fez surgir uma canção de beleza singular. Com o texto grego clássico Medeia, de Eurípedes, ...