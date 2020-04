Em tempos de ansiedade, ouvir música tem sido uma boa técnica para se desligar das preocupações e do medo. Estudos comprovam o poder da música no cérebro. Ela promove relaxamento e encorajamento. Interfere nos órgãos vitais do corpo. Aumenta a sensação de alívio e bem-estar. O POPULAR convidou profissionais de diferentes áreas para contar o que estão ouvindo nessa quarentena e como a música os ajuda. Veja as dicas musicais.