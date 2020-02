Nos anos 1990, uma planta conhecida do Cerrado, a mama-cadela, surpreendeu o mundo pela eficiência que demonstrou no tratamento de pessoas com vitiligo, doença que causa a despigmentação da pele, gerando manchas claras no corpo. O princípio ativo do vegetal passou a ser explorado comercialmente por um laboratório goiano, que chegou a fabricar 30 mil caixas com comprimidos, 8 mil bisnagas de pomada e 6 mil frascos com solução tópica. Essa linha de montagem foi desativada após a morte de um dos donos da empresa.

O produto, nesse período, passou por pesquisas, que comprovaram que substâncias contidas na mama-cadela favorecem a repigmentação da pele. Cientistas da Universidade Federal de Goiá retiraram da entrecasca da raiz da planta um extrato que é usado para aplicações que amenizam o problema. No mercado, é possível encontrar muitos produtos à base da planta para outros tipos de manchas na pele, como melasmas. Especialistas alertam que o uso da planta precisa ser monitorado, já que em doses erradas podem gerar intoxicações.