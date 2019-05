Magazine “O Planeta é Nossa Casa” é destaque no palco do Sesc Centro

O grupo goiano Pinne Magique apresenta neste sábado duas sessões do espetáculo O Planeta é Nossa Casa (foto), às 15 e às 17 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. Dois super-heróis, Anala e Valum, percebem que o planeta terra não anda muito bem. Lixo espalhado, doenças transmitidas por mosquitos, falta de companheirismo e muitos outros problemas são a prova de que o p...