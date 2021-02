Magazine “O personagem merecia um documentário”, diz diretor

Como surgiu a ideia de fazer um documentário sobre Castor de Andrade?É um personagem irresistível, que caiu em certo ostracismo depois da condenação por formação de quadrilha, em 1993. Os amigos se afastaram e virou tabu falar do Castor, até porque a guerra pelo poder do jogo do bicho continua até hoje. Essa é a razão pela qual não existe uma biografia ou u...