Magazine O papa das artes

No pontificado de Júlio II, o Vaticano tal qual se conhece hoje foi consolidado e as artes fizeram parte desse esforço. Ele, por exemplo, foi o idealizador da atual Basílica de São Pedro, que começou a ser construída, em sua nova versão, em 1506, dois anos antes de Rafael chegar por lá para rivalizar com Michelangelo, que assina o projeto da cúpula descomunal do templo. ...