Nesta terça-feira, há 54 anos, morria Walt Disney, pioneiro no ramo da animação. Ele tinha 65 anos de idade e foi vítima de câncer de pulmão. Ele é o recordista na história do Oscar, com 22 estatuetas das 59 indicações de que participou. Foi nos estúdios dele e do irmão Roy que nasceu o primeiro longa-metragem de animação: Branca de Neves e os Sete Anões, de 1937. Nas plataformas de streaming, além dos clássicos, é possível assistir filmes que contam um pouco sobre a vida controversa de Walt Disney.