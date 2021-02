Magazine O País do carnaval sem carnaval A pandemia obrigou o Brasil a abdicar, neste ano, de sua maior festa popular, para tristeza de quem está mais envolvido na folia

“Entre o azul do céu e o verde do mar, o navio ruma o verde-amarelo pátrio. Três horas da tarde. Ar parado. Calor. No tombadilho, entre franceses, ingleses, argentinos e ianques está todo o Brasil (evoé, carnaval!).” Esse pequeno trecho está no primeiro capítulo do romance de estreia de Jorge Amado, chamado O País do Carnaval. Lançado em 1931, ele revela uma imagem muit...