Magazine “O público vai entrar em contato com personagens invisíveis na nossa sociedade” Debora Bloch volta a dar vida à professora de português Lucia, na nova temporada da série original Globoplay Segunda Chamada

A partir desta sexta-feira, Debora Bloch volta a dar vida à professora de português Lucia, na nova temporada da série original Globoplay Segunda Chamada. Nessa sequência, a docente regressa à Escola Estadual Carolina Maria de Jesus após o divórcio do marido e o fim do mistério envolvendo a morte do filho decidida a evitar a suspensão do curso noturno para jovens e adult...