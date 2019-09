Magazine O público do Rock in Rio já produziu 162,2 toneladas de resíduos No domingo foram recolhidos 58,4 toneladas da área interna do Parque, sendo 13 toneladas de material orgânico e 45,4 toneladas de materiais recicláveis

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio recolheu 62,1 toneladas de lixo no Parque Olímpico da Barra e imediações durante o terceiro dia de Rock in Rio, realizado no domingo, 29, quando o público foi embalado pelo show de Bon Jovi. Somados os três primeiros dias do festival, além do evento-teste realizado na semana passada, a Comlurb recolheu 162,2 toneladas d...