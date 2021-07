Magazine O onipresente Castro Alves

O principal autor baiano do século 19 sob o olhar do principal autor baiano do século 20. Talvez se possa definir assim o livro ABC de Castro Alves, de Jorge Amado. Obra escrita em 1941, em um momento extremamente delicado em todos os sentidos (era o auge da Segunda Guerra Mundial e em plena ditadura Vargas por aqui), o comunista Amado recorre ao seu conterrâneo abolic...