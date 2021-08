Magazine “O objetivo era me divertir”, diz Sidney Magal após ser desmacarado em reality Dogão foi o primeiro personagem a ser desmascarado no The Masked Singer Brasil.

Na noite de terça-feira, o Dogão foi o primeiro personagem a ser desmascarado no The Masked Singer Brasil. Sidney Magal deu vida ao personagem cantando Sai da Minha Aba, do grupo Só Pra Contrariar, e emocionou o público ao falar da sua netinha Madalena. “No dia que eu fosse desmascarado, gostaria que ela tivesse essa emoção de ver que o avô dela estava ali brincando, vest...