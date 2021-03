Magazine O modernismo que ecoa

Apesar do pulso e ideais do movimento art déco fundamentais para os primeiros traçados e edifícios públicos de Goiânia, o modernismo arquitetônico marca a chegada de uma nova era de modernidade na cidade e em outros municípios do interior, como Anápolis. “As plantas, modelos estéticos de fachada, material construtivo e até mesmo estrutura das residências modernistas aprese...