Magazine O mistério de Veridiana

Em Flor do Caribe, Veridiana (Laura Cardoso) é neta de sertanejos sobreviventes das grandes secas do século passado. É uma mulher de fibra e cria sozinha os netos Candinho (José Loreto), Lino (José Henrique Ligabue) e Dadá (Renata Roberta) no sítio onde cresceu. Capitã dessa família, é capaz de tudo para defender os seus e leva todos na rédea curta, especialmente Dadá,...