Magazine O medo de sentir medo: Agorafobia é retratada no filme 'A Mulher na Janela' O filme joga luz ao transtorno e seus efeitos na rotina de quem o possui, como o medo excessivo de lugares e situações

No filme de suspense A Mulher na Janela, a protagonista Anna (Amy Adams) não sai de casa por possuir agorafobia. O transtorno faz com que ela veja tudo somente através da janela de seu casarão em Nova York, de onde ela testemunha um crime. A produção (disponível na Netflix) se tornou o filme mais visto no Brasil dentro da plataforma e desenvolve a trama a part...