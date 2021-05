Magazine O livro que te emprestei Confira outras quatro recentes publicações de autores goianos

ÂMAGOn Descrito pela NegaLilu Editora como “a manifestação do íntimo a partir da poesia”, o livro Âmago marca a estreia da autora Áurea Denise Aires com poemas escritos desde os anos 1980. São reflexões sobre os movimentos da vida, as possibilidades do amor, o corpo e a passagem do tempo a partir do espaço ocupado. Áurea é performer conhecida dos saraus r...