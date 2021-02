Magazine “O livro nasceu de um choro contido”, conta jornalista Adriana Araújo Repórter e apresentadora que fez carreira na Globo e Record lança livro sobre périplo por diversos médicos com filha que nasceu com rara síndrome ortopédica

“Mãe, se eu rezar muito, Deus vai fazer nascer dedos na minha mão?” Foi com esse tipo de questionamento que a jornalista Adriana Araújo teve de lidar com a filha Giovanna. Hoje a garota é estudante de medicina, mas ela nasceu com rara síndrome ortopédica, a hemimelia fibular. Giovanna chegou ao mundo com os ossos da perna e dos pés deformados e apenas dois dedos na mão d...