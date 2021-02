Magazine O legado Chaplin

A arte do circo unida à linguagem de um cinema que ainda estava em sua fase inicial. Charles Chaplin soube unir essas duas sabedorias em seus primeiros filmes, sempre com a curiosidade de estar presente em todas as fases do processo, desde a ideia inicial do roteiro ao corte final. Assim, imprimiu uma marca pessoal ao que fazia, com alto grau de exigência, a começar s...